Agrintesa nuovo impianto per lavorazione della frutta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bagnacavallo (Ravenna), 25 luglio 2024.investe inspecifico per ladi pesche, nettarine piatte e pere. Grazie alla collaborazione con Unitec (azienda lughese, leader nella progettazione e produzione di innovative tecnologie e impianti per ladie ortaggi freschi), la cooperativa leader nazionale del comparto ortofrutticolo e vitivinicolo, ha inserito l’investimento nel proprio stabilimento di Bagnacavallo, uno dei siti produttivi più all’avanguardia nel panorama ortofrutticolo. Dotato delle migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato, ilconsente di gestire con altissima efficienza frutti molto delicati e dalle geometrie non uniformi come pesche piatte e pere, ottimizzando tutte le fasi disino al confezionamento finale.