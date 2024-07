Verso un modello di ristorazione consapevole

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Estate di sport e di cibo. Cibo da stuzzicare di fronte alla tv tra una gara e l’altra, ma anche cibo come protagonista di questa stagione divisa tra Europei di calcio e Olimpiadi. Se il campionato in Germania ci ha abituato a squadre coccolate singolarmente negli hotel con tanto di chef personale e nutrizionista al seguito, i Giochi di Parigi rappresentano invece un mondo a parte. Complice forse il fatto che le squadre di calcio hanno ben altri introiti (e sponsor) rispetto agli altri sport, le Olimpiadi riescono a unire le persone anche in senso gastronomico. Saranno circa quindicimila gli atleti impegnati, che consumeranno i loro pasti al Village, in uno spazio alimentare gestito dalla società Sodexo Live, specializzata in servizi per la, che ha aperto le sue porte lo scorso 12 luglio.