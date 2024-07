Trimestrali contrastanti dai colossi tech USA I numeri di Alphabet e Tesla

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arrivanoin chiaroscuro dalledi due delle più grandi società al mondo,, che inevitabilmente sono degli indicatori importanti per i loro settori di riferimento. La prima, società madre di Google, ha superato le stime degli analisti su entrate e utili nel secondo trimestre grazie alle vendite di pubblicità digitale e ai servizi di cloud computing, ma non in termini di entrate pubblicitarie su YouTube. La seconda, fondata da Elon Musk, ha registrato il margine di profitto più basso in più di cinque anni e ha mancato gli obiettivi di utile di Wall Street nel secondo trimestre, mentre si trova a dover tagliare i prezzi per ravvivare la domanda e fare i conti con l’aumento della spesa per i progetti di intelligenza artificiale.