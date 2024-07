The Reef | Intrappolate – Un Thriller Agghiacciante tra le Onde

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel vasto panorama dei filmmarini, Thesi distingue come un’opera che combina suspense, tensione e un profondo senso di claustrofobia. Diretto da Andrew Traucki, questo film è un seguito di Thedel 2010, e si immerge nelle acque oscure dell’oceano per raccontare una nuova storia di sopravvivenza contro uno dei predatori più temuti del mare: lo squalo. Un’Avventura Iniziata con le Migliori Intenzioni Crediti: RLJE Films – VelvetMagLa trama si sviluppa attorno a un gruppo di quattro amiche Nic, Jodie, Lisa e Annie, che decidono di fare una gita in kayak su un’isola tropicale per una vacanza rilassante e piena di avventure. Tuttavia, quello che inizia come un’esperienza spensierata si trasforma presto in un incubo quando le donne si trovano improvvisamente bloccate in mezzo all’oceano.