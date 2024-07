Telesia for People la musica che unisce i popoli | si chiude l’undicesima edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’abbraccio tra l’ospite d’onore, l’Ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo, ed il “baby” poliziotto americano “Dj” Daniel, cui è stato dedicato l’evento di quest’anno dopo aver ricevuto dal Comando Generale dell’Arma una tessera onoraria dell’Associazione nazionale dei Carabinieri, insieme ai promotori, fotografa il messaggio finale della undicesimadel “fors 2024 – L’integrazione tra iattraverso il linguaggio universale della” svoltasi nelle Terme di Telese: “Nel mondo c’è voglia di pace e di integrazione”. Nel suo intervento l’ambasciatore Zazo, “orgogliosamente di origini sannite”, ha ribadito che “la guerra è una brutta realtà”. “Ogni volta che torno in Italia – ha continuato Zazo complimentandosi per la massiccia partecipazione di pubblico – appena arrivo in Italia mi dimentico della guerra.