Suggerimenti molto validi per le partite di oggi e le migliori offerte di scommesse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 12:11:50 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:inizia il torneo olimpico di calcio con la Francia, paese ospitante e favorito, in azione. Anche la Spagna, reduce dal successo in Germania agli Europei del 2024, inizia la sua stagione, così come l’Argentina. Abbiamo esaminato il calendario e individuato alcuneche riteniamo possano offrire un buon rapporto qualità-prezzo. Tutte le quote sono accurate alle 10:50 del 24 luglio tramite bet365 Uzbekistan contro Spagna Gli spagnoli vantano una forza tale da far invidia alla maggior parte delle squadre partecipanti ai Giochi. La loro squadra è composta da due campioni d’Europa, Alex Baena e Fermin Lopez, e da un forte trio di fuoriclasse: Juan Miranda, Sergio Gomez e Abel Ruiz.