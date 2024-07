Nominato il nuovo C d A Salvatore Fanni confermato Presidente di G R E S p A

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) - Viceè Ivo Amorino. Marco Lazzarini, Furio Vari Bellanti e Sebastiano Falco consiglieri di amministrazione. Mammola e Benedettini per ilComitato strategico Milano, 24 luglio 2024 – Si sono svolte lo scorso mercoledì 17 luglio le elezioni per il Consiglio di amministrazione di G.R.E. S.p.A., società detentrice dei marchi Trony, Mini Trony e Sinergy .-amministratore delegato di Jumbo S.p.A.- è statodel Gruppo, carica che ricopre dal 30 giugno 2015 così come Ivo Amorino,di D.M.L. S.p.A .,vice. Marco Lazzarini,di Co.Pre Soc. Coop. A.R.L., Furio Vari Bellanti,diBellanti S.p.A e Sebastiano Falco, di Falco S.p.A. sono i consiglieri di amministrazione. Nel nominare ilC.d.A., G.R.E.