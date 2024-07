Crono Climber Frigo Babbi riacciuffato dai rivali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non è stato il miglior weekend per il centauro ravennate Vitasin Umbria, a Forca di Cierro nello spoletino. Infatti, nella penultima tappa del trofeo2024,si era presentato con 37 punti di vantaggio e, invece, affronterà l’ultima tappa a Volterra, il 14 e 15 settembre, alla pari con il suo avversario più pericoloso, Alessandro Ferrara: entrambi hanno 299 punti contro i 272 di Raniero Giusti. Poca soddisfazione, dunque, per il pilota bizantino, in sella alla sua Suzuki GSX R 1000 R, con Anthony Lanzo ai box e messa a punto da Tondo Garage di Ravenna. "La nota positiva è che ho impiegato 1’25’’ per la salita – spiega Vitas, da quest’anno in gara con il team BRS, Bottalico Riding School – mentre sino allo scorso anno la percorrevo in 1’31’’. Ma mi sono presentato a questo fine settimana con un buon vantaggio e ora siamo alla pari.