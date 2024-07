Cane cade in un pozzo profondo quattro metri | salvato dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Corridonia (Macerata), 24 luglio 2024 – Era caduto in uncirca, ma i vigili del fuoco sono riusciti a calarsi all’interno e a salvarlo. E’ stato riconsegnato al suo padrone ildi media taglia caduto ieri sera in unin via Fonte Orsola a Corridonia. L’intervento deidel comando do Macerata è scattato attorno alle 20.15. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in salvo l'animale con tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e consegnarlo al proprietario in buone condizioni. Una disavventura a lieto fine sia per l’animale che per il suo proprietario.