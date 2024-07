Bolzano spiavano col cellulare i vicini in camera da letto | denunciata coppia di 50enni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Due coniugi cinquantenni disono stati denunciati per interferenze illecite nella vita privata altrui. Marito e mogliecon uno smartphone idi casa quando questi erano in atteggiamenti intimi nella propriada. Nella tarda serata di ieri, martedì 23 luglio, i– una giovaneabitante in un appartamento condominiale – hanno notato spuntare dalla finestra della lorounagganciato a un selfie stick. I giovani hanno istintivamente colpito con una manata il telefono, tanto da farlo precipitare nel sottostante giardino condominiale. Poi è scattata immediatamente la denuncia in Questura. Sul posto è intervenuta la Polizia, che dopo aver recuperato lo smartphone (con ancora accesa la app della registrazione video) è risalita in pochi minuti alla proprietaria, la 50enne che abita con il marito nello stesso condominio.