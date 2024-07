Temptation Island 2024 è finita tra Alex e Vittoria? La segnalazione non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024)avvistato con un’altra donna? Come stanno le cose condopo il programma La storia traha attirato l’interesse del pubblico in queste settimane a, ma come stanno le cose tra i due? Nell’ultima puntata abbiamo visto la coppia in crisi, con alcuni video che hanno fatto storcere il naso alla ragazza, rimasta spiazzata dagli atteggiamenti del fidanzato, nel corso delle prossime due puntate scopriremo come è andata a finire la loro storia, mentre Deianira Marzano ha già rivelato alcuni aggiornamenti sui due dopo aver raccolto alcune segnalazioni:sarebbe stato avvistato con un’altra ragazza dopo la fine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. “diavvistato ad Albenga alla festa con una ragazza bionda” ha informato la gossippara non dando per il momento altre notizie.