Rivelazione di Chiofalo farà arrabbiare le sue ex | Mi odiano ma devo dirlo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Francescola settimana scorsa ha annunciato la rottura con Drusilla Gucci parlando di ‘cose gravissime che sono accadute di recente’. Pochi giorni prima della fine della sua storia con Drusilla, Francesco è stato ospite di Talking Barber podcast e ha parlato benissimo della Gucci.ha anche fatto unasulle su ex, che dopo questa puntata del podcast saranno ancora più arrabbiate con lui. Ladi: “Sono stato un trampolino di lancio per loro, Drusilla se le mangia tutte”. “Per me è molto importante l’aspetto interiore di una ragazza. Una può essere bellissima, ma se la sua etica non mi piace mi scende sotto i piedi. La mia ragazza ad esempio è molto differente dalle ragazze con cui sono stato in passato. Lei è bella, ma meno appariscente di alcune mie ex.