La ceca Veronika Vrecionovà è la nuova presidente della commissione Agricoltura Ue Antonio Decaro alla guida dell' Ambiente

(Di martedì 23 luglio 2024) Non sarà un italiano are la’Unione europea. ComeComagri, gli eurodeputati hanno scelto laVrecionová (Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei). Classe 1965 e laureata in Economia, siede in Parlamento Ue dal 2019. L’Italia ha, però, ottenuto la, con l’elezione’ex sindaco di Bari(eurodeputati del Pd,sua prima volta in Europa). Una scelta poco vitivinicola «Stiamo iniziando unalegislatura, sono molto soddisfattafiducia che i colleghi mi hanno accordato e non vedo l’ora di avere dibattiti costruttivi – ha detto nel suo discorso di insediamento - Lavorerò duramente per migliorare le condizioni degli agricoltori. Dobbiamo ascoltarli; dobbiamo ridurre drasticamente la burocrazia. Personalmente mi concentrerò sul benessere degli animali».