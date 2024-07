Juventus Giuntoli in missione Adeyemi | ma occhio al piano G

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024)è un uomo in. L’obiettivo è costruire unada Scudetto nella sessione estiva di calciomercato. Il ds bianconero ha individuato in Karim, gioiellino di 22 anni del Borussia Dortmund, il rinforzo ideale per l’attacco bianconero. Primo passo? Dirigersi a Monaco di Baviera, città in cui risiedono famiglia ed entourage di Karimper avere un contatto diretto. Mossa apprezzata da chi sta intorno al calciatore, una conferma ‘di persona’ dell’interesse bianconero. Il nodo da sciogliere è quello relativo al costo, circa 40-45 milioni più bonus, la cifra che il Borussia Dortmund chiede per far partire il calciatore.