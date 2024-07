Inter scatenata | piazza 4 colpi per vincere la Champions

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 23 luglio 2024) Calciomercato, i nerazzurri sembrano scatenati sul mercato. Dalla Spagna la notizia porta a quattroperlaTrel’del nuovo presidente Beppe Marotta li ha già fatti sul mercato: a zero sono arrivati Taremi e Zielinski mentre con Martinez del Genoa è stato preso per un anno il secondo portiere che poi, quando Sommer andrà via, potrebbe diventare il titolare. Ma questo non basta per i campioni d’Italia, che vogliono alzare il livello anche in Europa. Marotta (Lapresse) – Ilveggente.itAltri innesti ce ne saranno sicuramente, e secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da Todofichajes.net, i milanesi hanno in mente dire, almeno, altri quattroper dare la possibilità a Simone Inzaghi di fare delle scelte quando gli impegni saranno decisamente tanti.