Herbert Ballerina nel cast di Red Carpet

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ ormai uno dei volti ricorrenti di Prime Video. Dopo Lol e Celebrity Hunted,è pronto al tris. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il comico di Campobasso sarà neldi Red– Vip al Tappeto, show in streaming condotto da Alessia Marcuzzi. Al pari di Michela Giraud, nome che vi abbiamo anticipato,vestirà i panni di uno dei bodyguard che dovrà scortare i vip protagonisti, tra mille rocamboleschi imprevisti, sul tappeto rosso. Tra i personaggi famosi arruolati Valeria Marini. La spalla di Stefano De Martino a Bar Stella ritroverà la Gialappa’s Band, chiamata a commentare proprio le improbabili gesta di vip e guardie del corpo in questo format giapponese. Il rilascio è previsto nel 2025.neldi RedDavide Maggio.