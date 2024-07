Gianmarco Tamberi è pronto per Parigi | Oggi ultimo allenamento ad Ancona domani si parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024), portabandiera dell’Italia (in coppia con la fiorettista Arianna Errigo) in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di2024, sembra essersi messo ormai alle spalle il recente contrattempo fisico ed èa partire per quella che sarà molto probabilmente la sua ultima avventura della carriera in una rassegna a cinque cerchi. Gimbo, detentore in questo momento del titolo europeo, mondiale e olimpico, sarà uno dei favoriti principali per la medaglia d’oro nel salto in alto nonostante il recente infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a modificare il suo percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi, rinunciando alla Diamond League di Montecarlo e ad altre gare inizialmente previste. “364 giorni passati a sognare quel momento. 364 giorni per costruire il mio momento.