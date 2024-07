Genere non binario la Consulta | Per la rettifica dell’attribuzione serve una legge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Per l’attribuzione anagrafica del“nonuna. La Corte Costituzionale in sintesi si è espressa così in riferimento a una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano dopo la richiesta di una transgender, biologicamente donna ma che stava transitando nelmaschile, che volevare il sesso nell’atto di nascita da ‘femminile” ad “altro”, seppur “incline al polo maschile”. Laha quindi dichiarato inammissibile la questione di legittimità promossa dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell’art.1 della l.164 del 1982, nella parte in cui non prevede che lazione possa determinare l’attribuzione di un“non” (né maschile, né femminile).