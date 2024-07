Gabriele Fiorani è fuori pericolo Resta ricoverato per le tante fratture

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci sono due città strette attorno al dolore di quattro donne (la compagna, l’ex moglie, la madre e la sorella), che dopo lo choc per la morte di Albertoora attendono solo di conoscere la data dei suoi funerali. Perché nella tragedia che ha investito la famiglia allargata dell’ingegnere di 51 anni, originario della Romagna, c’è almeno la bella notizia che riguarda la salute del figlio 18enne che viaggiava in moto con lui nel momento di quel tragico incidente. È stato infatti dichiarato, anche se il giovane è ancorain ospedale per le numeroseriportate a braccia e gambe, che necessitano di un ulteriore intervento. A ieri non si conosceva ancora la data delle sue dimissioni, né l’autorità giudiziaria aveva ancora restituito la salma del padre alla famiglia.