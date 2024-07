e meglio grazie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Le soluzioni di sicurezza informatica testate sono state sottoposte a test rigorosi per garantire che soddisfino gli standard previsti nel difficile panorama delle minacce informatiche odierne. "La certificazione AV-Comparatives rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel campo della sicurezza informatica, fornendo una misura di garanzia indispensabile per la protezione aziendale". — Peter Stelzhammer, cofondatore di AV-Comparatives INNSBRUCK, Austria, 23 luglio 2024 /PRNewswire/AV-Comparatives, il principale istituto di test indipendente dedicato alle soluzioni di sicurezza informatica aziendale, è lieto di mostrare i risultati delle più recenti valutazioni approfondite. Per oltre due decenni il laboratorio è stato un baluardo di affidabilità e competenza nel campo della sicurezza informatica, guadagnandosi la fiducia dei professionisti del settore e dei CISO.