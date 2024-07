Cosa prevedeva originariamente il programma Privacy Sandbox di Google

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 23 luglio 2024) Un piano annunciato nel 2019 che doveva mostrare i primi effetti nel 2021 – prima di una serie di rinvii, l’ultimo previsto per il 2025 -, ma che oggi, ufficialmente, non vedrà mai la luce. Con la rinuncia alla rimozione del tracciamento dei cookie di terze parti,ha – di fatto – cambiato l’intero paradigma del“. Anche se l’obiettivo iniziale resta sempre lo stesso, la limitazione di quei piccoli file di testo archiviati nel browser (Chrome, in questo caso) non avverrà più automaticamente. Sarà l’utente a decidere, attraverso un prompt, se consentire a terze parti di monitorare le propria navigazione sui siti online (e ricevere annunci personalizzati in base alle proprie preferenze e abitudini).