C N Posillipo domani al via la Final Eight del Campionato Nazionale Under 18

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa formazione18 del, allenata da Elios Marsili damercoledì 24 luglio, sarà impegnata nelleNazionali di Categoria, in programma alla Piscina Scandone fino a Sabato 27 luglio. La squadra rossoverde è stata inserita nel Gruppo B, insieme al Telimar Palermo, all’Ortigia Academy e alla SS Lazio Nuoto. Ildebutteràmercoledi 24 luglio alle ore 19,00 contro la Lazio, mentre il giorno dopo giovedì 25 luglio alle ore 12:00 sfiderà il Telimar Palermo per poi chiudere il girone alle 19,00 contro l’Ortigia Academy. Le prima squadra classificata nel girone accederà direttamente alle semii, mentre le seconde e terze dei raggruppamenti si sfideranno nei play off dei quarti die, in programma il 26 luglio per accedere alle semii che si giocheranno sempre venerdì 26 luglio.