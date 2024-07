Aumentano cistiti e donne più colpite i consigli di Bassetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Può essere una scomoda compagna di vacanze, e rendere più complicati i giorni tanto sognati sotto l'ombrellone, fra mare e bagnasciuga. Estate tempo di cistite, soprattutto per la popolazione femminile. Secondo le stime, almeno una donna su 3 ne ha sofferto nella vita e fra queste c'è chi va incontro a forme ricorrenti. "Le, episodi fastidiosi di infezioni delle vie urinarie che colpiscono più facilmente le, sono molto più frequenti in estate per tante ragioni - spiega all'Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova - Si beve meno acqua, in genere si hanno più rapporti sessuali" nella stagione delle vacanze "e la cistite, nellesessualmente attive, è appunto spesso correlata direttamente ai rapporti sessuali".