Asse Caserta-Benevento Lombardi | Il Sannio necessita di investimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia diNinoha dichiarato di sottoscrivere integralmente la presa di posizione del Sindaco del capoluogo Clemente Mastella, espressa già alcuni giorni or sono con una lettera al Ministero delle Infrastrutture, e fatta propria, nelle scorse ore, dalla Filt Cgil, in merito alla cancellazione dell’stradaledal Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025. “Il– ha affermato il Presidente– ha uno straordinario bisogno diin infrastrutture materiali: la rete stradale non è adeguata ai bisogni della collettività sannita che vive in un territorio dalla tormentata geomorfologia.