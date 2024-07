Anche Prodi e Letta alla prima di ’Mu’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)uscita pubblica marchigiana per "Mole Urbana/Mu srl" al convegno ‘La strategia UE dei prossimi cinque anni’. La nuova società MU – Fabriano Srl on i suoi quadricicli, ha stabilito i proprio quartier generale in città. Umberto Palermo ha colto l’occasione del convegno "La strategia UE dei prossimi 5 anni: interessi europei e italiani" a Portonovo di Ancona per mostrare il progetto Mole Urbana che costituisce un esempio di innovazione nel campo della mobilità. Al convegno hanno partecipato autorevoli relatori, come il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, gli ex presidenti del Consiglio Romanoed Enrico, la direttrice dell’Istituto affari internazionali Nathalie Tocci e l’ex ministro degli esteri della Spagna Arancha Laya Gonzales, intervistati da Monica Maggioni.