Aggredisce da ubriaco un anziano a Modena | giovane arrestato

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – In evidente stato di alterazione psicofisica,undi 89 anni perché non aveva aperto la saracinesca di alcuni garage, di cui tra l'altro non era il proprietario. Innervositosi per il rifiuto, lo ha colpito con un pugno alla testa. In seguito al fatto, la polizia di Mirandola haun cittadino tunisino di 30 anni per il reato di lesioni personali. L'aggressione è avvenuta ieri sera in Via Fanti, nella cittadina modenese. L'è stato ritrovato dai poliziotti disteso per terra. In mattinata il gip diha convalidato l'arresto disponendo per l'indagato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.