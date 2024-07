WWE | SummerSlam arriva gratis su DMAX e Discovery Plus

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Grande notizia per tutti noi fan della WWE Italiani, come successo con WrestleMania 40 anchearriverà su, godibile gratuitamente. Tutti gli appuntamenti L’evento sarà trasmesso in prima serata sudomenica 11 agosto alle 21.15 (otto giorni dopo la diretta americana) con l’immancabile commento di Luca Franchini e Michele Posa. Chi non può seguirlo quella serata, potrà recuperarlo sua partire dal giorno dopo.è il mega evento estivo della WWE che vedrà tra i tanti partecipanti: Cody Rhodes, Solo Sikoa, Damian Priest, Liv Morgan e Rhea Ripley. Le novità però non sono finite qui, difatti anche la puntata di SmackDown che si terrà a Berlino verrà trasmessa in anteprima mondiale venerdì 30 agosto alle 22.20 sempre commentato da Posa e Franchini.