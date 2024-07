Quaranta milioni e addio Milan | torna nella Capitale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 luglio 2024)di euro la cifra per far sì che lasci il: il ritornosi fa sempre più vicino Ilpuò perdere uno dei suoi titolari. Il club rossonero ha finora arricchito la propria rosa soltanto con Alvaro Morata, ma Ibrahimovic e Moncada hanno altri acquisti in serbo: Pavlovic, Fofana e Samardzic i nomi più caldi e non saranno gli unici. Molto dipenderà anche dalle cessioni, quelle programmate e quelle improvvise. Una di quest’ultime può prendere corpo nei prossimi giorni: il titolare può lasciareello e fare ritorno, portando nelle casse deluna cifra intorno aidi euro. È questo quanto richiesto dai rossoneri per l’di Fikayo Tomori, centrale inglese, che dovrebbe essere uno dei punti fermi della squadra titolare di Fonseca.