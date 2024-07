Quanto guadagna Amouranth? La parabola dal cosplay a Twitch ai contenuti spinti e all’IA

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kaitlyn Siragusa, conosciuta dai suoi fan come, ha nuovamente fatto parlare di sé, ma questa volta non per le sue avventure suo OnlyFans. La famosa influencer ha lanciato una controparte virtuale basata sull’intelligenza artificiale che ha sorpreso tutti per i guadagni record ottenuti in poche ore dal lancio. Un’Intelligenza Artificiale “senziente”, una delle personalità più seguite e discusse del panorama social, ha annunciato su Twitter l’introduzione di un’intelligenza artificiale avanzata. Questa AI, creata in collaborazione con MySentient.AI, non è un semplice chatbot, ma una vera e propria estensione virtuale della streamer, dotata di autonomia e capacità di interazione avanzata. “È basata sulla mia personalità e ha piena autonomia. Può ricordare ciò che le dici e risponde come se fossi io.” ha spiegato