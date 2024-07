Nations League 2024 2025 | Italia-Francia si giocherà al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano il 17 novembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sarà lo Stadiodi, nella giornata di domenica 17alle ore 20.45, ad ospitare la sfida, valida per la Lega A della. Gli azzurri torneranno a disputare un match a San Siro a circa un anno dall’ultima volta, il 2-1 contro l’Ucraina dello scorso 12 settembre, in una città storicamente favorevole alla Nazionale. L’è rimasta infatti imbattuta nel capoluogo lombardo per ben 96 anni (dall’1-2 del gennaio 1925 contro l’Ungheria, che si giocò al Campo Milan, all’1-2 dell’ottobre 1-2 contro la Spagna). Nella stessa sosta per le nazionali, la squadra di Spalletti affronterà anche il Belgio al King Badouin Stadium di Bruxelles il 14sialdiil 17SportFace.