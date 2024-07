Marvel | Kevin Feige conferma la serie su Nova

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nonostante i numerosi viaggi nel cosmoe l’introduzione deiCorps, il MCU non ha ancora introdotto uno dei più grandi personaggi cosmici dei fumetti Richard Rider, alias. Questo non vuol dire che non ci siano stati tentativi di introdurlo nell’universo, e in passato ci sono state molte voci che lo volevano in arrivo. Brandon Davis di ComicBook ha recentemente ricevuto un po’ di chiarezza sul futuro dinel MCU: in un’intervista con il presidente deiStudioshato che non solo è in fase di sviluppo un progetto sucon Richard Rider, ma che si tratterà di unaTV e che sarà realizzata nei prossimi 3 o 4 anni. Una buona notizia per tutti, quindi forse siamo finalmente sulla buona strada per vedere Rider fare il suo debutto nel MCU. Durante l’intervista, Davis ha chiesto cosa stesse accadendo con