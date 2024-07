Ladispoli Attiva | Basta inquinamento acustico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – “è da sempre impegnata nella difesa della qualità della vita dei cittadini e, negli ultimi mesi, il problema dell’, particolarmente pressante durante i mesi estivi, è diventato una delle nostre principali preoccupazioni” – così in una nota. “Infatti, solo pochi giorni fa, 129 cittadini hanno firmato e inviato un atto di diffida e messa in mora all’amministrazione comunale al fine di chiedere un intervento deciso contro i continui disturbi alla loro quiete, alla serenità, al lavoro, allo studio e, soprattutto, alla salute. È per rispondere a queste richieste che abbiamo deciso di presentare una mozione al Consiglio Comunale del prossimo 23 luglio, volta a introdurre misure concrete per contrastare l’e tutelare la salute pubblica. L’ordinanza sindacale n.