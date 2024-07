Future Forward ha raccolto 150 milioni di dollari subito dopo il ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024), il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna-Harris, ha ricevuto impegni per 150dida parte dei principali donatori democratici. Un successo, perché sono stati raccolti nelle 24 oreche ilJoeha annunciato il. A riportarlo è Politico. Nelle casse effettivi sono stati raccolti già quasi 50didall’annuncio del. E decine diin più sono stati raccolti tramite ActBlue, la piattaforma di raccolta democratica, il che suggerisce che anche le campagne down-ballot (ovvero gli endorsement dei vari leader dem a Harris) stanno avendo una spinta. Il boom di contributi dàviceKamala Harris, che ha l’endorsement dicome successore, così un enorme impulso per la campagna presidenziale.