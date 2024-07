Come sarà il Napoli di Conte? Parla Enrico Fedele

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’, in onda su Radio Marte, hato il dirigente. Di seguito le sue dichiarazioni. “Della squadra che era a Dimaro forse ci sono solo due titolari: Anguissa e Spinazzola. Quindi non possiamo ancora dire chi è maturo e chi potrà fare alla causa del. Natan non è un difensore; è un ragazzo che può fare il terzino, l’esterno sinistro; ma se ilvuole contare su di lui o su Marin mi preoccupa”. L’eccessivo entusiasmo attorno alsono preoccupato per l’eccessivo entusiasmo. Al Tg1, che ha detto di avere una squadra media, mi è sembrato realista ma lui non ha i 9 potenziali titolari. È stato quindi furbo nel dire che la squadra è media così portandola in alto ha fatto il suo lavoro. Quindi non mi è sembrata un’ottima dichiarazione.