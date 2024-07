Chi è Kamala Harris la vice-presidente pronta a sfidare Trump

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024) Washington, 22 luglio 2024 – Nata nel 1964 a Oakland, in California,non ha brillato nei panni di, deludendo probabilmente chi si aspettava molto di più da lei. Laureata alla prestigiosa università Howard, era stata salutata forse un po’ troppo semplicisticamente come ‘l’Obama donna’ per la sua capacità oratoria e di trascinare le folle, almeno fino a qualche tempo fa. Prima di conquistare un seggio al Senato nel 2016 è stata procuratrice di San Francisco, quindi della California. Corsa alla Casa Bianca, Biden si ritira: “Lo faccio per l’interesse degli Stati Uniti” Barack Obama la definì goffamente “la più bella procuratrice del Paese”, per poi scusarsi. All’exla lega comunque un’amicizia di vecchia data e una stima reciproca. Proprio l’amministrazione Obama infatti la valutò come possibile giudice della Corte Suprema.