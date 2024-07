A Milano 150 milioni in più a bilancio Conte | Città fa la sua parte ma da governo tagli e nessuna risposta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024)– È iniziata oggi in Consiglio comunale la discussione dell'assestamento di2024-2026 del Comune di. L'aula è già convocata per domani e giovedì, il procedimento deve essere approvato entro il 31 luglio. La manovra proposta all'aula dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel, è la prima variazione aldi previsione 2024 e incrementa di oltre il 5 per cento il budget per le spese correnti, mettendo a disposizione per i principali servizi alla150di euro in più rispetto a quanto previsto lo scorso dicembre.