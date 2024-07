Si tuffa di notte in acqua e muore | aveva solo 21 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 21 luglio 2024) Una ragazza di 21si èta ine non è riemersa. Si tratta dell’ennesima morte per annegamento in Italia. La tragedia è avvenuta a mezzae 45 circa di oggi, domenica 21 luglio 2024. La giovane era sul posto con il fidanzato. Lui, non vedendola tornare a galla, ha lanciato l’allarme ma per lei non c’è stato nulla da fare. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fa il bagno nel lago e: da cosa viene inghiottito Leggi anche: Il famoso cantantefulminato mentre abbraccia un fan: come è successo Alberoni, siin mare di: ragazza morta a soli 21La tragedia si è consumata in località Alberoni, nella laguna di Venezia. Una ragazza di 21si èta in una pozza d’in Strada Zaffi da Barca, vicino alla diga, intorno a mezzae 45 di oggi e non è più riemersa.