Ripulite le mura sforzesche Intervento lampo del Comune

(Di domenica 21 luglio 2024) Era stato detto più volte in campagna elettorale che una delle prime azioni della nuova amministrazione sarebbe stata sul decoro della città e, in particolare, sui brutti ciuffi d’erba nati sullecittadine. Ed è già stato effettuato il primodi decoro urbano con la pulizia delledel rione Mercato. "In tempi rapidissimi – commenta il sindaco Pepa – abbiamo cominciato con undi pulizia dellee dei torrioni sforzeschi del rione Mercato, e continueremo su tutte lestoriche di Recanati, patrimonio inestimabile, testimoni di secoli di eventi di vita quotidiana e di cambiamenti della città". L’è stato effettuato da una ditta specializzata con apposite attrezzature e ha visto la rimozione di tutta la vegetazione invasiva sulle pareti dellee dei bastioni sforzeschi, risalenti al XV secolo.