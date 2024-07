Raccolto a rischio Gli ulivi soffrono | | Senza acqua bloccano la crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) La siccità sta mettendo in pericolo il prodotto principe del Piceno, ovvero l’oliva: qui nel 2023 sono stati 53.840 i quintali di olive da tavola e da olio raccolte. Una quantità inferiore a quella registrata il precedente anno quando a raccoltà si attestò a 78.960 quintali di olive da tavola e da olio. Lo scorso anno le olive da tavola raccolte nell’ascolano sono state pari a 13.440 quintali mentre le olive da olio raccolte sono state pari a 40.400 quintali. È ovvio che tale scenario potrebbe essere drasticamente ridimensionato se continuerà la mancanza di. La situazione delle piante e soprattutto dei frutti la spiega da Ugo Marcelli della cooperativa Case Rosse di Poggio di Bretta dove si coltivano le famose olive tenere: "A fine giugno glihanno terminato le fioriture in leggero anticipo, come altri tipi di frutta.