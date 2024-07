Motocross Herlings vince gara-1 a Loket in MXGP davanti a Prado e Gajser 8 Guadagnini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo la tripletta di Lombok, Jeffreycontinua a macinare punti pesanti ela prima manche del Gran Premio di Repubblica Ceca 2024, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondialeclasse. Sul fondo duro di, il fenomeno olandese della KTM ha dato spettacolo mettendo in mostra un passo devastante e avendo la meglio in-1ai suoi avversari principali in chiave iridata., autore di una partenza solida e 4° in uscita da curva 1, ha effettuato due sorpassi già nel corso del primo giro lanciandosi subito all’inseguimento del leader Jorgee mettendolo sotto pressione.