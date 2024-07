Monza sconfitto dal Palermo Nesta | Soddisfatto Concesso solo un tiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una volta era calcio d’agosto: oggi ad agosto si fa sul serio e i carichi di lavoro si sentono e si vedono qualche settimana prima. Anche ieri a Temù, sul verde del comunale a qualche chilometro da Ponte di Legno, sede del ridel. Per il primo vero test della stagione, dopo la partita in famiglia e la sfida alla formazione locale Nuova Camunia, dalla vicina Livigno è arrivato ildi Alessio Dionisi con ambizioni di Serie A, che segna con Di Francesco al minuto 8 e mette in stiva una vittoria di prestigio sull’aereo per Manchester, casa City, dove continuerà il ri. "Alessandro sta facendo fare movimenti nuovi", avverte Adriano Galliani appena arrivato al campo. Poi anche un commento sul mercato: "Szczesny? Sa del nostro interessamento". Cappellino bianco a proteggere il capo da raggi di sole che ogni tanto sbucano dal velo di nuvole, per l’ad.