Kekko dei Modà annuncia il suo stop alla musica | Ho bisogno di capire se continuare non posso promettere nulla

(Di domenica 21 luglio 2024) “Credo di avereancora del tempo necessario perse in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman”, così(Franceso) Silvestre deiin un post condiviso sul profilo Instagram della band. L’uscita del nuovo disco sembrava ad un passo, così come lo era l’annuncio di un tour del collettivo dopo un anno di assenza dai palcoscenici. Tutto però si è (momentaneamente?) fermato. “Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live”, ha scritto, spiegando di star capendo se poter proseguire il proprio percorso artistico, “ma fino a quel momento non mi sento di poter”, ha proseguito.