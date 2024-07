Fitto Belloni e l' ipotesi civica | il piano di Meloni per contare in Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Rivendica il no di Fratelli d'Italia all'Ursula-bis parlando di una «scelta di coerenza» ma assicura che la posizione del partito che presiede «non ha nulla a che fare con il ruolo dell'Italia, che non è dato dalle scelte dei partiti della maggioranza in Parlamento, ma dal suo peso all'interno dell'Unione europea e dalla credibilità del suo governo». A 72 ore dal voto di Strasburgo che ha dato il via libera alla riconferma di von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, Giorgiasottolinea di essersi comportata «come si dovrebbe comportare un leader europeo» perché «credo sia mio dovere dire quando penso che le cose non funzioneranno, anziché mettere la polvere sotto il tappeto». Il compito del Governo, ricorda nel corso di una intervista al Corriere della Sera, «è contribuire a tracciare una rotta, non assistere in silenzio a cosa accade.