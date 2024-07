Ecco gli errori Le frecciate nel centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) PERUGIA - Parole garbate ma molto chiare allo stesso tempo. Sono quelle dell’assessore regionale Michele Fioroni, che in una chiacchierata al Mercato Coperto nello spazio ‘Punzj di vista’, tra le altre cose ha scoccato un paio dialla sua compagine. A cominciare dalle elezioni comunali. "Devo dire che la campagna elettorale della sindaca Ferdinandi è stata fatta bene, con un messaggio chiaro, una cabina strategica strutturata". E Scoccia? "Personalmente non può rimproverarsi nulla, si è impegnata tantissimo, si è donata direi. Abbiamo inseguito un po’ troppo, a mio avviso – ha aggiunto -: chi comunica bene detta l’agenda". Parole anche sull’aeroporto di Sant’Egidio: "E’ un asset straordinario, in cui per prima ha creduto proprio la governatrice Donatella Tesei.