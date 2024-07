Divorzi al photofinish

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Shannon Doherty, bella e brava attrice travolta dal successo della serie TV “Beverly Hills 90210”, che negli anni novanta era un must per i ragazzi, si è spenta il 13 luglio 2024, all’esito di una lunghissima e straziante malattia di cui aveva reso partecipi, da anni, i propri fan. L’ultimo grande desiderio di questa sfortunata attrice era ottenere ilo dal marito, il fotografo Kurt Iswarienko, sposato nel 2011, di cui aveva scoperto seriali tradimenti e con cui era già – di fatto – separata (senza figli). La percezione del tempo che trascorreva e dei pochi giorni che le rimanevano l’avevano gettata in una comprensibile condizione di ansia, non volendo in alcun modo che questi mettesse le mani sull’eredità che gli sarebbe spettata se non avesse fatto in tempo aare.