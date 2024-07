Chiesa Dybala e Bagnaia si sono sposati | dai selfie e autografi con i tifosi al karaoke di Cremonini foto e video dei matrimoni dei campioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Probabilmente nemmeno se si fossero messi d’accordo sarebbero riusciti nell’impresa di sposarsi nello stesso giorno. Stiamo parlando di Federico, Pauloe Pecco, che siuniti ino con le rispettive partner sabato 20 luglio. 3dache in queste ore campeggiano sui social con le primeper la gioia dei fan. Federicoha giurato amore eterno a Lucia Bramani, la modella laureata in psicologia. Come scrive Il Tirreno l’unione si è celebrata nel Duomo di Grosseto. Il calciatore, prima di entrare in, si è fermato per qualchecon iche non hanno voluto mancare al grande evento. La sposa si è presentata all’altare accompagnata dal padre e, come da tradizione, l’abito era impreziosito da un lungo strascico.