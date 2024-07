Biogenera 500 nuovi investitori in vista della quotazione in Borsa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024), Pmi innovativa che opera nel settore delle biotecnologie farmaceutiche e che ha creato e sviluppato MyGenera, una piattaforma unica e proprietaria per una nuova era di farmaci personalizzati a Dna brevettati per il trattamento di malattie incurabili, ha appena concluso con successo una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd dove ha raccolto 1.587.640 euro da oltre 500che hanno creduto nel progetto. La società è nella fase finale del percorso per lainsu Euronext di Parigi (mercato europeo più rilevante per le società biotech)., ad oggi, possiede un portfolio di brevetti approvati a titolo definitivo in grado di coprire 45 nazioni a livello internazionale; inoltre sono state ottenute le designazioni di Farmaco Orfano dalle agenzie regolatorie del farmaco europea (Ema) ed Usa (Fda).