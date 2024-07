Atp Amburgo 2024 Fils si traveste da bad boy e trionfa a casa di Zverev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Alexanderha vinto asua, all’Atp 500 di, domando in finale Arthurquasi. Questa volta no, il tedesco non è riuscito a confermare il titolo del 2023 per via di una prestazione strepitosa del giovane francese, travestitosi da bad boy nel finale di match endo tramite il risultato di 6-3, 3-6, 7-6(1). Match incredibile, dalle mille sfumature edalle mille palle break per il tennista tedesco, soltanto una minima parte delle quali convertite: non è bastato per superare untecnicamente esaltante, soprattutto nel terzo parziale. Dopo un primo set stellare, con il transalpino esplosivo in spinta e galvanizzato dall’importanza dell’evento, l’atleta teutonico classe ’97 ha mostrato personalità davanti al suo pubblico e ha sfoderato i colpi dei giorni migliori con il suo rovescio iconico nel secondo set.