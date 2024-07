Arriva Wingle l’app per conoscere nuove persone durante i voli in aereo | Funziona anche senza Internet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) “Immagina di imbarcarti su un volo a lungo raggio circondato da sconosciuti, ognuno immerso nel proprio mondo, mentre guardi un film, leggi un libro o dormi. Ora, immagina quell’esperienza solitaria in una vibrante opportunità per incontrare, creare legami professionali e persino formare amicizie”. È di due programmatori spagnoli, Íñigo Merino e Pol Quintana, l’idea che può rivoluzionare il viaggio in. Si chiama, un’app progettata “per connettere i passeggeri delle compagnie aeree”, scrive El Mund. Per utilizzarelicazione non occorre essere connessi aed è stata creata appositamente per gli spostamenti in volo, quando bisogna rendere utili quelle lunghe ore di viaggio.è disponibile al pubblico dal 1 luglio e ha già ricevuto molte recensioni positive.