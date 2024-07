Antincendio aereo servono nuove flotte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Quella per scegliere un nuovo mezzosarà, almeno dal punto di vista tecnico, una gara molto complessa. Le caratteristiche e le prestazioni ricercate in un velivolo per la lotta contro i roghi variano a seconda delle caratteristiche del territorio sul quale devono operare, dall’esigenza di poter imbarcare acqua senza rientrare alle basi (e a poterlo fare sono in pochi), dalla velocità di volo sufficientemente elevata per raggiungere gli obiettivi in meno tempo possibile, magari anche in volo strumentale per superare condizioni meteo relativamente sfavorevoli, ma anche abbastanza lenti e molto manovrabili per poter agire con precisione in spazi stretti.